Vaccini Lazio, prenotazioni Pfizer bloccate. D'Amato: «Per 100mila slitta la prima dose» (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Lazio potrebbe essere costretto a rinviare oltre centomila prenotazioni per il vaccino Pfizer. Colpa delle dosi che non ci sono, con una diminuzione delle forniture che tra giugno e luglio...

