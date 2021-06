Vaccini: India, 323 milioni di dosi somministrate, più di Usa (Di lunedì 28 giugno 2021) L'India ha superato gli Stati Uniti per numero di vaccinazioni anti Covid19: lo afferma il Ministero alla Salute. Secondo il comunicato di oggi del governo Indiano nel paese sono state effettuate 323. Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) L'ha superato gli Stati Uniti per numero di vaccinazioni anti Covid19: lo afferma il Ministero alla Salute. Secondo il comunicato di oggi del governono nel paese sono state effettuate 323.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini India Vaccini: India, 323 milioni di dosi somministrate, più di Usa Secondo il comunicato di oggi del governo indiano nel paese sono state effettuate 323.663.297 somministrazioni di vaccini di cui 1.721.268 nelle ultime 24 ore. I primi a ricevere le dosi in India ...

Variante Delta. Bangladesh: 'migliaia di cittadini in fuga' Oms lancia l'allarme, 'nei Paesi poveri i vaccini stanno finendo' 22 Giugno 2021 - Advertisement - -... proveniente dalla vicina India. Concretamente, da oggi inizierà un lockdown limitato, ma da ...

Israele: la mascherina nuovamente obbligatoria nei luoghi chiusi in Israele Mentre la variante Delta del Covid-19 sta ancora una volta aumentando la contaminazione nel Paese, le autorità israeliane hanno deciso di ripristinare l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso da ...

Vaccini: India, 323 milioni di dosi somministrate, più di Usa L'India ha superato gli Stati Uniti per numero di vaccinazioni anti Covid19: lo afferma il Ministero alla Salute. Secondo il comunicato di oggi del governo indiano nel paese sono state effettuate 323.

Secondo il comunicato di oggi del governo indiano nel paese sono state effettuate 323.663.297 somministrazioni di vaccini di cui 1.721.268 nelle ultime 24 ore. I primi a ricevere le dosi in India ...