Vaccini: ecco quali sono le ultime novità su Andrea Scanzi (Di lunedì 28 giugno 2021) Vi è una svolta nel caso del giornalista Andrea Scanzi che, mesi fa, si era vaccinato contro ogni piano nazionale ammettendolo sui social Per il giornalista Andrea Scanzi vi sono ottime novità. In merito alla vicenda della somministrazione del vaccino, la procura di Arezzo ha chiesto l’archiviazione. Secondo il Pubblico Ministero Marco Dioni, Andrea Scanzi non rientrava in alcuna categoria vaccinale di quel momento. Di conseguenza non aveva alcun diritto ad anticipare la somministrazione. Se da un punto di vista morale, il comportamento potrebbe essere ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Vi è una svolta nel caso del giornalistache, mesi fa, si era vaccinato contro ogni piano nazionale ammettendolo sui social Per il giornalistaviottime. In merito alla vicenda della somministrazione del vaccino, la procura di Arezzo ha chiesto l’archiviazione. Secondo il Pubblico Ministero Marco Dioni,non rientrava in alcuna categoria vaccinale di quel momento. Di conseguenza non aveva alcun diritto ad anticipare la somministrazione. Se da un punto di vista morale, il comportamento potrebbe essere ...

