Vaccini | De Luca | Comunicazione demenziale ha rallentato somministrazioni Ministro e commissario dovrebbero dimettersi

Sul rallentamento nella campagna di vaccinazione "quello che non ha funzionato è una Comunicazione nazionale demenziale. Mi è capitato di ascoltare il generale con il medagliere, che ha parlato ieri, il quale ci ha raccontato tranquillamente che su Astrazeneca hanno dato 10 comunicazioni diverse, come se lui fosse un turista svedese. Qualcuno glielo dovrebbe ricordare che il commissario al Covid è lui, e quindi in questi casi o si dimette il commissario, o il Ministro della Salute, o preferibilmente si dimettono tutti e due e se ne vanno a casa, che sarebbe la cosa migliore". Lo ha detto il presidente ...

