Vaccini Covid, Speranza: entro l’estate tutti gli italiani che vorranno riceveranno almeno una dos (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dichiarato che l’obiettivo è vaccinare tutti gli italiani che verranno con almeno una dose entro la fine dell’estate. In visita a Prato all’ospedale di Santo Stefano, il ministro è tornato anche sul tema mascherine: “da oggi facciamo un piccolo passo all’aperto, sono e restano un elemento fondamentale della nostra strategia. Le mascherine sono e restano un elemento essenziale per combattere il Covid”. Il ministro ha anche affermato durante il suo viaggio in Toscana che molto probabilmente oggi l’Italia supererà ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – Il ministro della Salute, Roberto, ha dichiarato che l’obiettivo è vaccinaregliche verranno conuna dosela fine del. In visita a Prato all’ospedale di Santo Stefano, il ministro è tornato anche sul tema mascherine: “da oggi facciamo un piccolo passo all’aperto, sono e restano un elemento fondamentale della nostra strategia. Le mascherine sono e restano un elemento essenziale per combattere il”. Il ministro ha anche affermato durante il suo viaggio in Toscana che molto probabilmente oggi l’Italia supererà ...

