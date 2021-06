Vaccini, a Napoli l’Asl lancia l’open day Astrazeneca per la fascia d’età 60/79 anni (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL‘Asl Napoli 1 ha indetto un nuovo open day Astrazeneca per la fascia d’età 60/79 anni. Le somministrazioni si terranno giovedì 1 luglio nel centro vaccinale della Stazione Marittima. Le somministrazioni andranno avanti dalle ore 8,00 alle ore 20,00 sino ad un massimo di 1.500 dosi. l’open day è aperto ai soli cittadini residenti a Napoli e appartenenti alla fascia d’età 60/79 anni. Per prenotare basta collegarsi al link opendayVaccini.soresa.it e compilare i campi a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL‘Asl1 ha indetto un nuovo open dayper la60/79. Le somministrazioni si terranno giovedì 1 luglio nel centro vaccinale della Stazione Marittima. Le somministrazioni andranno avanti dalle ore 8,00 alle ore 20,00 sino ad un massimo di 1.500 dosi.day è aperto ai soli cittadini residenti ae appartenenti alla60/79. Per prenotare basta collegarsi al link openday.soresa.it e compilare i campi a ...

