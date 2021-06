Vaccinati, guariti, minori: tutti i problemi ancora da risolvere per ottenere il Green Pass (Di lunedì 28 giugno 2021) Milioni di italiani hanno già ottenuto il famoso “Green Pass“, la Certificazione verde Covid che permetterà di superare una serie di limitazioni finora in vigore per contenere la pandemia e, tra l’altro, di tornare a Passare l’estate tra viaggi, balli, eventi e spettacoli. Altre decine di milioni di concittadini sono invece ancora in attesa e rischiano di dover aspettare ancora parecchio, superando la data di giovedì 1 luglio quando il certificato entrerà finalmente in vigore. “A questa mattina 13 milioni e 700mila persone hanno già scaricato il ‘Green Pass’“, ha ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 giugno 2021) Milioni di italiani hanno già ottenuto il famoso ““, la Certificazione verde Covid che permetterà di superare una serie di limitazioni finora in vigore per contenere la pandemia e, tra l’altro, di tornare aare l’estate tra viaggi, balli, eventi e spettacoli. Altre decine di milioni di concittadini sono invecein attesa e rischiano di dover aspettareparecchio, superando la data di giovedì 1 luglio quando il certificato entrerà finalmente in vigore. “A questa mattina 13 milioni e 700mila persone hanno già scaricato il ‘’“, ha ...

Ritamontegrappa : RT @GuidoDeMartini: ?? AI MONDIALI IN QATAR SI ACCEDERÀ SOLO SE VACCINATI ?? “I non vaccinati non potranno quindi accedere alla manifestazi… - ferrix88 : @Davide19663174 @flottero @92Fisico Ma si deve andare nella direzione di vaccinare tutti, è chiaro. Perciò mi chied… - radioaldebaran : Green pass, Bagnasco e Cassinelli chiedono chiarezza per i soggetti guariti e vaccinati - #Politica #Rapallo - - platanix1 : #conteggiocontagio #coronavirus #COVID19 #facciamorete 27/6 4258069(+782) di cui 4073435(+1336)guariti 127472(+14)d… - SimoAmbrosetti : @GiovaQuez Ma anche i tanti guariti che devono fare solo una dose, sono considerati nel numero dei completamente va… -