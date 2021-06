Vacanze low cost e prenotazioni online, attenzione alle truffe: sette consigli per non farsi fregare (Di lunedì 28 giugno 2021) Vacanze e truffe, attenzione a non rimanere fregati. L’estate 2021 è alle porte e tra vaccini e Green Pass gli italiani guardano alle Vacanze. Secondo i dati di Airbnb, stiamo assistendo ad un ritorno alla villeggiatura: le prenotazioni sono aumentate dal 33% nell’estate 2019 al 53% per quella 2021 mentre il turismo rurale è passato da un 21% nel 2019 al 37% di quest’anno. Ma con la popolarità della casa vacanza online, aumenta anche il rischio di imbattersi in tentativi di truffa che prendono di mira gli utenti che per la prima volta si cimentano con la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 giugno 2021)a non rimanere fregati. L’estate 2021 èporte e tra vaccini e Green Pass gli italiani guardano. Secondo i dati di Airbnb, stiamo assistendo ad un ritorno alla villeggiatura: lesono aumentate dal 33% nell’estate 2019 al 53% per quella 2021 mentre il turismo rurale è passato da un 21% nel 2019 al 37% di quest’anno. Ma con la popolarità della casa vacanza, aumenta anche il rischio di imbattersi in tentativi di truffa che prendono di mira gli utenti che per la prima volta si cimentano con la ...

