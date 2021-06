Vacanze in treno: le nuove fermate degli Intercity di Trenitalia (Di lunedì 28 giugno 2021) . Le informazioni e le ultime novità. Per le Vacanze estive 2021 non pochi italiani torneranno a spostarsi in treno. Merito dell’avanzamento della campagna vaccinale e delle misure di sicurezza adottate a bordo dei treni, dalla pulizia al distanziamento. Sui treni, come su tutti i mezzi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 28 giugno 2021) . Le informazioni e le ultime novità. Per leestive 2021 non pochi italiani torneranno a spostarsi in. Merito dell’avanzamento della campagna vaccinale e delle misure di sicurezza adottate a bordo dei treni, dalla pulizia al distanziamento. Sui treni, come su tutti i mezzi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

paradisoa1 : RT @LaZebraAPuah: Nonno che porta su le bici dalla cantina, nonna che prepara le bistecche in carpione, Massimo dal balcone di sotto che mi… - Albrunori : RT @idealista_it: Il Treno della Dolce Vita: al via il turismo 'slow' nei borghi italiani - in_appennino : RT fsnews_it 'Al via dal #24giugno #Elba Link, il nuovo servizio treno ?? +nave ?? nato dalla collaborazione ?? tra… - LaZebraAPuah : Nonno che porta su le bici dalla cantina, nonna che prepara le bistecche in carpione, Massimo dal balcone di sotto… - idealista_it : Il Treno della Dolce Vita: al via il turismo 'slow' nei borghi italiani -