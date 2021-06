Ustica | il centrodestra | «La verità è nelle carte Per onorare davvero le vittime | va tolto il segreto»

(Di lunedì 28 giugno 2021) Togliere ildi Stato da tutti gli atti e i documenti necessari a fare luce sulla strage di. In occasione del 41esimo anniversario del disastro aereo che coinvolse il Dc-9 Itavia, provocando la morte di 81 persone, iltorna a chiedere la desecretazione delle informazioni su quella vicenda. «41 anni dalla strage di: noi non dimentichiamo le 81e le famiglie che reclamano giustizia e meritano di sapere cosa siasuccesso il 27 giugno 1980», ha detto Giorgia Meloni. Meloni su: «Prioritario togliere il ...

AGI - "La strage di quarantuno anni or sono, nel cielo di Ustica, è impressa nella coscienza degli italiani come una tragedia straziante, che ha strappato alla vita ottantuno persone indifese, che ha ...