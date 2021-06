Usa | Bahrein e Italia Gli incontri del ministro israeliano Lapid a Roma

Leggi su formiche

(Di lunedì 28 giugno 2021) È stata una visita lampo quella del nuovodegli EsteriYair. Poche ora poi il volo di rientro, pronto a partire nuovamente martedì, per la prima visita di unnegli Emirati Arabi Uniti. Ore 18: incontro con il segretario di Stato americano Antony Blinken per il primo contatto ufficiale tra il governo di Naftali Bennett appena insediato a Gerusalemme e l’amministrazione di Joe Biden. “Non c’è relazione più importante per Israele di quella con gli Stati Uniti”, ha spiegatoal capo della diplomazia statunitense. “Non ...