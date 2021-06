Uomo ucciso in un garage a Torino, fermato il fratello avvocato (Di lunedì 28 giugno 2021) AGI - Avrebbe ucciso il fratello maggiore con una coltellata al viso, lasciando l'arma conficcata nell'occhio, ma agli inquirenti non è ancora chiaro cosa l'abbia spinto a commettere un delitto così efferato. Carlo Pellegrini, avvocato di 48 anni, ieri sera è stato bloccato dai carabinieri a Rovereto, in Trentino, e ora si trova in caserma in stato di fermo. Per gli investigatori è lui l'assassino del fratello. Enrico Pellegrini, 52 anni, trovato morto ieri pomeriggio nella cantina - garage di un condominio di via Principe d'Acaja, poco distante dalla stazione ferroviaria di Porta Susa, nel capoluogo ... Leggi su agi (Di lunedì 28 giugno 2021) AGI - Avrebbeilmaggiore con una coltellata al viso, lasciando l'arma conficcata nell'occhio, ma agli inquirenti non è ancora chiaro cosa l'abbia spinto a commettere un delitto così efferato. Carlo Pellegrini,di 48 anni, ieri sera è stato bloccato dai carabinieri a Rovereto, in Trentino, e ora si trova in caserma in stato di fermo. Per gli investigatori è lui l'assassino del. Enrico Pellegrini, 52 anni, trovato morto ieri pomeriggio nella cantina -di un condominio di via Principe d'Acaja, poco distante dalla stazione ferroviaria di Porta Susa, nel capoluogo ...

sulsitodisimone : Uomo ucciso in un garage a Torino, fermato il fratello avvocato - Agenzia_Italia : Uomo ucciso in un garage a Torino, fermato il fratello avvocato - AforizmyFraszky : Gli ipocriti sostenitori del BLM ci hanno portato a questo: per placare la folla inferocita basta dire che il tizio… - lazorza2 : @sorchiazzo @giampy_t Nessuno l'ha definito eroe... È semplicemente un uomo che è stato ucciso senza motivo dalle f… - Centotorri : #100torri CRONACA - Torino. Uomo ucciso in cantina, fermato il fratello -