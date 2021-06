Uomini e Donne, Gemma Galgani segue gli Europei: tifosa dell’Italia, le sue Instagram Stories catturano i followers [FOTO] (Di lunedì 28 giugno 2021) Nell’affollatissimo calderone dei tifosi che incitano l’Italia alla vittoria degli Europei, tra gli spalti dello stadio, c’è chi esulta e segue con attenzione le partite di calcio, condividendo ogni emozionante gol su Instagram. Una delle dame più discusse di Uomini e Donne, nonché volto storico che da ben dieci anni cerca l’amore nello studio del … L'articolo Uomini e Donne, Gemma Galgani segue gli Europei: tifosa dell’Italia, le sue Instagram ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 giugno 2021) Nell’affollatissimo calderone dei tifosi che incitano l’Italia alla vittoria degli, tra gli spalti dello stadio, c’è chi esulta econ attenzione le partite di calcio, condividendo ogni emozionante gol su. Una delle dame più discusse di, nonché volto storico che da ben dieci anni cerca l’amore nello studio del … L'articologli, le sue...

