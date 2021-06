UniCredit | emesso primo Senior Preferred Green Bond per 1 miliardo

(Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) –hacon successo il suoper 1di euro, con scadenza a 8 anni e opzione call dopo 7 anni, destinato a investitori stituzionali. L’emissione segue un processo di book building che ha prodotto una forte domanda di oltre 3,25 miliardi di euro da parte di più di 200 investitori, sottolinea la banca in una nota. L’indicazione iniziale di uno spread di 120 punti base sul mid-swap a 7 anni è stata ridotta di 30 punti base, arrivando a 90 punti base, per una cedola fissa annuale dello 0,8%, ...

UniCredit_PR : #UniCredit4ESG: #UniCredit S.p.A. ha emesso con successo il suo primo Senior Preferred #GreenBond per EUR 1 miliard… -

UniCredit ha emesso con successo il suo primo Senior Preferred Green Bond per 1 miliardo di euro, con scadenza a 8 anni e opzione call dopo 7 anni, destinato a investitori stituzionali. L'emissione segue un processo di book building che ha prodotto una forte domanda di oltre 3,25 miliardi di euro da parte di più di 200 investitori. L'indicazione iniziale di uno spread di 120 punti base sul mid-swap a 7 anni è stata ridotta di 30 punti base, arrivando a 90 punti base, per una cedola fissa annuale dello 0,8%.