Una Vita, chi ha denunciato? Grande mistero | Non lo sa nessuno (Di lunedì 28 giugno 2021) Un Grande mistero continua a tenere col fiato sospeso tutti i fan di Una Vita: le indagini continuano ma la verità sembra ancora ben lontana. Una Vita (Mediaset Play)Maite, dopo essere stata arrestata, viene trattenuta dalla Guardia civile. Camino chiede a Liberto di indagare per scoprire chi è stato a denunciare la sua fidanzata. Intanto, la ragazza, cerca di dimostrare in ogni modo che la sua amata è innocente ma dovrà prestare tanta attenzione. Genoveva e Felipe, nel frattempo, sono convolati a nozze, senza che l'avvocato potesse ascoltare Marcia. Quest'ultima, infatti, ha perso i sensi non appena arrivata in chiesa.

