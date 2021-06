UNA VITA | anticipazioni puntata di martedì 29 e mercoledì 30 giugno 2021

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 28 giugno 2021)1199 di Unadi29 e30: Dopo aver scoperto l’inganno di Israel / Santiago, Marcia non intende più essere sua moglie e neanche partire per Cuba. La Sampaio dunque va via dalla pensione e chiede a Casilda di poter vivere in soffitta assieme al resto della servitù. Santiago spera in un ripensamento, ma Marcia gli fa chiaramente capire che è finita! Leggi anche: Una: CAMINO di nuovo non parla! Chi la vorrà sposare?Visto che è l’unica cosa che ha il potere di ...