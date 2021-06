Una vita anticipazioni: Marcia non perdona Santiago, dirà tutto a Felipe? (Di lunedì 28 giugno 2021) Mentre Maite viene trattenuta dalla Guardia civile, Camino chiede a Liberto di scoprire chi è stato a denunciare la donna. Intanto la ragazza cerca di dimostrare che la sua fidanzata è innocente ma dovrà stare molto attenta. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita, domani, 29 giugno 2021, infatti andrà in onda la prima parte dell’episodio 1198 di Acacias 38 e i colpi di scena non mancheranno. Genoveva e Felipe sono diventati marito e moglie, senza che l’avvocato ascoltasse Marcia, svenuta non appena entrata in chiesa. Non sa quindi nulla di tutto quello che Andrade ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 giugno 2021) Mentre Maite viene trattenuta dalla Guardia civile, Camino chiede a Liberto di scoprire chi è stato a denunciare la donna. Intanto la ragazza cerca di dimostrare che la sua fidanzata è innocente ma dovrà stare molto attenta. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con ledi Una, domani, 29 giugno 2021, infatti andrà in onda la prima parte dell’episodio 1198 di Acacias 38 e i colpi di scena non mancheranno. Genoveva esono diventati marito e moglie, senza che l’avvocato ascoltasse, svenuta non appena entrata in chiesa. Non sa quindi nulla diquello che Andrade ha ...

