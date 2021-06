Una Vita Anticipazioni 29 giugno 2021: Marcia lascia Santiago! (Di lunedì 28 giugno 2021) Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 29 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, Marcia, dopo quanto scoperto sul conto del finto consorte, deciderà di lasciarlo e, con l'aiuto di Casilda, fuggirà subito dalla Pensione. Leggi su comingsoon (Di lunedì 28 giugno 2021) Vediamo insieme ledi Una, per la puntata del 29. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5,, dopo quanto scoperto sul conto del finto consorte, deciderà dirlo e, con l'aiuto di Casilda, fuggirà subito dalla Pensione.

Advertising

lxznr : “Questi ragazzi ci insegnano che le difficoltà sono tali ma esistono delle risposte”. Obiettivo3 è il progetto del… - enpaonlus : Faenza, ecco il Rifugio del Cane contro abbandoni e maltrattamenti - Pontifex_it : La Caritas può essere una palestra di vita per far scoprire a tanti giovani il senso del dono, per far loro assapor… - JFSebastian146 : RT @bbluemicrophone: -il blm non è un gioco, non è uno strumento per fare qualche like in più, è una cosa seria. svegliamoci un po e aiutia… - tortadimwle : Una vita d’attese -