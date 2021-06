Una Vita anticipazioni 28 giugno 2021, la disperazione di Camino (Di lunedì 28 giugno 2021) Camino non riesce ad accettare quello che è successo a Maite e nella puntata di Una Vita del 28 giugno 2021, la giovane figlia della ristoratrice si rivolgerà a Liberto in cerca di aiuto. La Pasamar chiede al marito di Rosina di aiutarla ad ottenere il permesso di andare in carcere per far visita a Maite. Il Seler cercherà in tutti i modi di accontentare le sue richieste, ma purtroppo la giovane non sarà accontentata e questo creerà in lei uno stato di rabbia e delusione per quanto sta accadendo alla donna che ama. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita trame dal 28 ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 28 giugno 2021)non riesce ad accettare quello che è successo a Maite e nella puntata di Unadel 28, la giovane figlia della ristoratrice si rivolgerà a Liberto in cerca di aiuto. La Pasamar chiede al marito di Rosina di aiutarla ad ottenere il permesso di andare in carcere per far visita a Maite. Il Seler cercherà in tutti i modi di accontentare le sue richieste, ma purtroppo la giovane non sarà accontentata e questo creerà in lei uno stato di rabbia e delusione per quanto sta accadendo alla donna che ama. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unatrame dal 28 ...

