Una medaglia d’oro, due d’argento e due di bronzo per la squadra italiana alle Olimpiadi Europee della Fisica 2021 (Di lunedì 28 giugno 2021) Una medaglia d’oro, due medaglie d’argento e due di bronzo. Questi i risultati ottenuti dalla squadra italiana alle Olimpiadi Europee della Fisica (EuPhO) 2021 che si sono concluse sabato 26 giugno 2021 con la cerimonia di premiazione. La competizione ha visto impegnati, nella risoluzione di problemi di Fisica, tre teorici e due sperimentali, 219 studentesse e studenti da 46 Paesi del mondo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 giugno 2021) Una, due medagliee due di. Questi i risultati ottenuti dalla(EuPhO)che si sono concluse sabato 26 giugnocon la cerimonia di premiazione. La competizione ha visto impegnati, nella risoluzione di problemi di, tre teorici e due sperimentali, 219 studentesse e studenti da 46 Paesi del mondo. L'articolo .

