"Una donna promettente", un film ultra-femminista con una straordinaria Carey Mulligan (Di lunedì 28 giugno 2021) UNA donna promettente Al Cinema. Con Carey Mulligan, Alison Brie, Clancy Brown. regia di Emerald Fennell. Produzione USA 2020. Durata. 1 ora e 53 LA TRAMA Una graziosa biondina sembra andare in cerca di guai. Provoca gli uomini al night club, umilia un'ex compagna di college. E' un enigma anche per i genitori. A 30 anni fa la cameriera in un bar e ha mollato gli studi di medicina. Poco a poco si scopre la verità. La bionda sta vendicando una vecchia amica che dieci anni prima subì uno strupro di gruppo e ne morì (i colpevoli non furono mai puniti). La bionda cerca e umilia gli stupratori, ma anche (tra compagni , ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) UNAAl Cinema. Con, Alison Brie, Clancy Brown. regia di Emerald Fennell. Produzione USA 2020. Durata. 1 ora e 53 LA TRAMA Una graziosa biondina sembra andare in cerca di guai. Provoca gli uomini al night club, umilia un'ex compagna di college. E' un enigma anche per i genitori. A 30 anni fa la cameriera in un bar e ha mollato gli studi di medicina. Poco a poco si scopre la verità. La bionda sta vendicando una vecchia amica che dieci anni prima subì uno strupro di gruppo e ne morì (i colpevoli non furono mai puniti). La bionda cerca e umilia gli stupratori, ma anche (tra compagni , ...

