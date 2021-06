Una casa per 50 cani a Monreale, Forza Italia consegna il progetto al Comune (Di lunedì 28 giugno 2021) “Abbiamo consegnato e protocollato questa mattina il progetto definitivo che prevede la realizzazione di un canile presso contrada Cerasa, agro compreso tra i territori di Monreale e il comprensorio jatino, volto a ospitare 50 randagi e dotato di diversi ambienti e attrezzature utili allo svolgimento di attività veterinarie”. È quanto dichiarato dal deputato regionale di Forza Italia e componente della Commissione Speciale d’inchiesta sul fenomeno del Randagismo in Sicilia Mario Caputo e dai consiglieri comunali Mimmo Vittorino e Silvio Terzo, a seguito della consegna ... Leggi su monrealelive (Di lunedì 28 giugno 2021) “Abbiamoto e protocollato questa mattina ildefinitivo che prevede la realizzazione di unle presso contrada Cerasa, agro compreso tra i territori die il comprensorio jatino, volto a ospitare 50 randagi e dotato di diversi ambienti e attrezzature utili allo svolgimento di attività veterinarie”. È quanto dichiarato dal deputato regionale die componente della Commissione Speciale d’inchiesta sul fenomeno del Randagismo in Sicilia Mario Caputo e dai consiglieri comunali Mimmo Vittorino e Silvio Terzo, a seguito della...

Advertising

ClaMarchisio8 : Dopo una serie infinita di tamponi, controlli , una #Nazionale che soffre e ci fa soffrire, si torna a casa qualche… - poliziadistato : Perugia, una signora di 92 anni subisce un furto. A sparire il portafoglio con soldi e documenti. Chiede aiuto ai p… - Mov5Stelle : Un edificio messo a nuovo, in grado di risparmiare energia e costi in bolletta, più sicuro e più ecologico. Ma con… - pizzacoananas : RT @crybarons: Comunque se una settimana prima di un esame non vogliamo uscire, è chiaro che non studiamo h24, ma semplicemente che preferi… - vanessabarbone : RT @crybarons: Comunque se una settimana prima di un esame non vogliamo uscire, è chiaro che non studiamo h24, ma semplicemente che preferi… -