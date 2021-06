UN POSTO AL SOLE, le anticipazioni ufficiali di lunedì 28 giugno 2021 (Di lunedì 28 giugno 2021) Trame ufficiali dell’episodio numero 5.726 di UPAS, in onda su Rai 3 lunedì 28 giugno 2021 alle ore 20:45 Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) proveranno a far riavvicinare Michele (Alberto Rossi) a Silvia (Luisa Amatucci), ma le cose potrebbero non andare come sperato. Filippo (Michelangelo Tommaso) farà i conti con la difficile decisione riguardo al delicato intervento chirurgico al quale dovrebbe sottoporsi, cercando di non far preoccupare le persone a cui più tiene, ma il timore che qualcosa possa andare male sembra attanagliare intimamente tutta la famiglia. Vi ricordiamo che nella pagina ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 giugno 2021) Tramedell’episodio numero 5.726 di UPAS, in onda su Rai 328alle ore 20:45 Guido (Germano Bellavia) e Mariella (Antonella Prisco) proveranno a far riavvicinare Michele (Alberto Rossi) a Silvia (Luisa Amatucci), ma le cose potrebbero non andare come sperato. Filippo (Michelangelo Tommaso) farà i conti con la difficile decisione riguardo al delicato intervento chirurgico al quale dovrebbe sottoporsi, cercando di non far preoccupare le persone a cui più tiene, ma il timore che qualcosa possa andare male sembra attanagliare intimamente tutta la famiglia. Vi ricordiamo che nella pagina ...

