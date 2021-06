UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 29 giugno 2021 (Di lunedì 28 giugno 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 29 giugno 2021: Leggi anche: Un POSTO al SOLE anticipazioni: “un traguardo per Rossella, scene bellissime!” Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia) ritengono sempre più che il rapporto tra Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) sia a rischio. Intanto, però, la Graziani inizia a pentirsi di essersi spinta troppo con Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi). Marina (Nina Soldano) trascura Fabrizio (Giorgio Borghetti) per occuparsi dei Cantieri e ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 28 giugno 2021)di Unalin onda29: Leggi anche: Unal: “un traguardo per Rossella, scene bellissime!” Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia) ritengono sempre più che il rapporto tra Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) sia a rischio. Intanto, però, la Graziani inizia a pentirsi di essersi spinta troppo con Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi). Marina (Nina Soldano) trascura Fabrizio (Giorgio Borghetti) per occuparsi dei Cantieri e ...

