Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 28 giugno: tutti preoccupati per Filippo (Di lunedì 28 giugno 2021) anticipazioni "Un Posto al Sole", puntata del 28 giugno 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Rai 3 alle 20.40? Filippo ha dovuto prendere una difficile decisione: si farà operare. Ma non intende allontanarsi troppo dalla famiglia, perciò si affida al professor Volpicelli a Napoli. Parenti e amici sono in pena per lui. Guido è rimasto sbigottito dopo aver visto da lontano Silvia in compagnia di Giancarlo Articolo completo: dal blog SoloDonna

