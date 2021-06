Ultime notizie Serie A: parla Acerbi, Donnarumma vuole il Pallone d’Oro (Di lunedì 28 giugno 2021) Tutte le Ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 20.30 Spagna e Croazia danno spettacolo – A passare sono le Furie Rosse di Luis Enrique La partita. Ore 20.00 Neuer: «Fascia arcobaleno? Siamo più che calciatori» – Le parole del tedescoLa conferenza. Ore 19.00 FIGC: «Giocatori liberi di aderire ad iniziative BLM» – La nota della Federcalcio La nota. Ore 18.20 Vermaelen: «L’Italia crea tante palle gol» – Il difensore belga ha parlato in conferenza stampa Le parole. Ore 17.30 Acerbi: «So come fermare Lukaku» – Le parole ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 20.30 Spagna e Croazia danno spettacolo – A passare sono le Furie Rosse di Luis Enrique La partita. Ore 20.00 Neuer: «Fascia arcobaleno? Siamo più che calciatori» – Le parole del tedescoLa conferenza. Ore 19.00 FIGC: «Giocatori liberi di aderire ad iniziative BLM» – La nota della Federcalcio La nota. Ore 18.20 Vermaelen: «L’Italia crea tante palle gol» – Il difensore belga hato in conferenza stampa Le parole. Ore 17.30: «So come fermare Lukaku» – Le parole ...

