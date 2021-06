Ufficiale | Venezia | dal Benfica arriva il difensore Ebuehi

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 28 giugno 2021) Nuovo colpo per ilche ha preso in prestito dalil. Ecco il comunicato del club. “FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con SLper il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A del giocatore Tyronne. Ilclasse 1995 nato ad Haarlem in Olanda ed in possesso anche di cittadinanza nigeriana, nel corso dell’ultima stagione ha disputato 34 gare con la maglia del FC Twente totalizzando 1 gol ed ...