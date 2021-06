Ufficiale | Cottarelli e Spizzichino lasciano la Pro Patria

(Di lunedì 28 giugno 2021) La Proha comunicato l’addio di Niccolòe Giorgio. Ecco il messaggio del club lombardo: “89 presenze, 4 gol, la promozione in C, lo Scudetto di Serie D e il cuore tigrotto. Grazie Cotta! 33 presenze, 2 gol, impegno, sacrificio e dedizione per i colori bianco-blu. Grazie Spizzi! Aurora Pro1919 augura le migliore fortune a Niccolòe Giorgioper il prosieguo della sua carriera calcistica”. Foto: Logo ProL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

