Ufficiale | Amari Miller è un nuovo giocatore del Leeds Firma fino al 2025

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 28 giugno 2021) IlUnited ha annunciato l’acquisto di, esterno offensivo proveniente dal Birmingham. Il 18enne hato un contrattoal. Ecco il post: #LUFC are pleased to announce the signing offrom Birmingham City —United (@LUFC) June 28, 2021 Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.