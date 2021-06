Tv: dal 24 settembre su Apple TV+ 'Fondazione', adattamento romanzi best-seller di Asimov (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Apple TV+ ha annunciato oggi la data d'uscita di "Fondazione" e ha svelato un nuovo teaser dell'epica saga del visionario showrunner e produttore esecutivo, David S. Goyer ("Batman Begins", "L'Uomo d'Acciaio"). Il teaser anticipa la portata dell'attesissima nuova serie Apple Original, che segna il primo adattamento cinematografico in assoluto dell'iconica e pluripremiata serie di romanzi omonimi di Isaac Asimov. La prima stagione, composta da 10 episodi, debutterà a livello mondiale su Apple TV+ il 24 settembre con i primi tre ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) -TV+ ha annunciato oggi la data d'uscita di "" e ha svelato un nuovo teaser dell'epica saga del visionario showrunner e produttore esecutivo, David S. Goyer ("Batman Begins", "L'Uomo d'Acciaio"). Il teaser anticipa la portata dell'attesissima nuova serieOriginal, che segna il primocinematografico in assoluto dell'iconica e pluripremiata serie diomonimi di Isaac. La prima stagione, composta da 10 episodi, debutterà a livello mondiale suTV+ il 24con i primi tre ...

