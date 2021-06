Turismo: Garavaglia, ‘super bonus con sgravio a 80%, risorse ci sono’ (Di lunedì 28 giugno 2021) Milano, 28 giu. (Adnkronos) – Per il Turismo “la novità riguarda l’estensione del super bonus al settore: stiamo predisponendo un decreto che dovrebbe prevedere uno sgravio dell’80 per cento con regole semplicissime. Le risorse ci sono e sono importanti”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, dal lago di Como, in occasione della ripartenza della stagione turistica in Lombardia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) Milano, 28 giu. (Adnkronos) – Per il“la novità riguarda l’estensione del superal settore: stiamo predisponendo un decreto che dovrebbe prevedere unodell’80 per cento con regole semplicissime. Leci sono e sono importanti”. Lo ha detto il ministro del, Massimo, dal lago di Como, in occasione della ripartenza della stagione turistica in Lombardia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

