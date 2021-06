Turismo: entro fine estate apre a Roma il nuovo TH Resorts (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Labitalia) - Mentre si avvertono i primi segnali di ripresa del Turismo nelle città d'arte Th Resorts - gruppo leader nel settore, partecipato al 46% da Cassa Depositi e Prestiti e da Isa Istituto Atesino di Sviluppo - termina le pratiche per prendere in gestione la Domus Mariae, albergo storico della capitale sulla via Aurelia, che riaprirà entro fine estate. “Siamo molto soddisfatti di aver portato a termine questa operazione che porta TH Resorts nel cuore di Roma, una città che ha sofferto tantissimo in questa pandemia, con il 90% dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021), 28 giu. (Labitalia) - Mentre si avvertono i primi segnali di ripresa delnelle città d'arte Th- gruppo leader nel settore, partecipato al 46% da Cassa Depositi e Prestiti e da Isa Istituto Atesino di Sviluppo - termina le pratiche per prendere in gestione la Domus Mariae, albergo storico della capitale sulla via Aurelia, che riaprirà. “Siamo molto soddisfatti di aver portato a termine questa operazione che porta THnel cuore di, una città che ha sofferto tantissimo in questa pandemia, con il 90% dei ...

Advertising

DesireneIrene : RT @EmaTeruzzi: #Pnrr al via, i primi 25 miliardi entro luglio - ItaliaaTavola : A #Roma ha aperto il secondo #IQuintili in piena pandemia ed entro l’anno ne inaugurerà un terzo. Una pizza identit… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Turismo: entro fine estate aprirà a Roma un nuovo TH. E' la Domus Mariae. Il gruppo è partecipato da Cdp #ANSA https://t… - AnsaRomaLazio : Turismo: entro fine estate aprirà a Roma un nuovo TH. E' la Domus Mariae. Il gruppo è partecipato da Cdp #ANSA - EmaTeruzzi : #Pnrr al via, i primi 25 miliardi entro luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Turismo entro Truffe delle casa vacanza: i consigli di Polizia Postale e Airbnb ... le prenotazioni sono aumentate dal 33% nell'estate 2019 al 53% per quella 2021 mentre il turismo ... in un sospettoso crescendo di zelo che culminerà nella necessità di concludere l'affare entro 24 ore.

Zoagli, riaperta al pubblico la passeggiata a mare di levante ... sapendo l'importanza che questa infrastruttura riveste per il turismo della zona". "Ringraziamo ... Mancano solo gli ultimi 50 metri che verranno conclusi entro fine settembre. Abbiamo fatto un lavoro ...

Turismo: entro fine estate apre a Roma il nuovo TH Resorts Il Tempo Quando potremmo viaggiare verso la Luna? Quando sarà possibile prenotare un viaggio sulla Luna anche per noi comuni esseri umani? Cerchiamo di capire quando arriverà il momento del turismo spaziale ...

Turismo: entro fine estate apre a Roma il nuovo TH Resorts Roma, 28 giu. (Labitalia) - Mentre si avvertono i primi segnali di ripresa del turismo nelle città d'arte Th Resorts - gruppo leader nel settore, ...

... le prenotazioni sono aumentate dal 33% nell'estate 2019 al 53% per quella 2021 mentre il... in un sospettoso crescendo di zelo che culminerà nella necessità di concludere l'affare24 ore.... sapendo l'importanza che questa infrastruttura riveste per ildella zona". "Ringraziamo ... Mancano solo gli ultimi 50 metri che verranno conclusifine settembre. Abbiamo fatto un lavoro ...Quando sarà possibile prenotare un viaggio sulla Luna anche per noi comuni esseri umani? Cerchiamo di capire quando arriverà il momento del turismo spaziale ...Roma, 28 giu. (Labitalia) - Mentre si avvertono i primi segnali di ripresa del turismo nelle città d'arte Th Resorts - gruppo leader nel settore, ...