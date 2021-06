Trump torna in campo e punta alle elezioni di metà mandato del 2022

(Di lunedì 28 giugno 2021) Sembrava essersi nascosto chissà dove dopo la sconfitta subita contro Joe Biden, ma Donaldha dimostrato di volersi giocare ancora la partita per la Casa Bianca. Il tycoon ha scelto l’Ohio per scendere di nuovo in. Le ipotesi sul tavolo, sino alla ricomparsa pubblica, erano due: quella che immaginava come l’ex presidente degli InsideOver.

ad attaccare il presidente in carica durante un comizio: "Sta distruggendo gli Usa". Da secoli le rivalità fanno opinione. Dell'antagonista c'è bisogno e quando non c'è si inventa di ...Orain pista con un'iniziativa dal sapore elettorale ma per ora, più che riproporre sé stesso per la guida del Paese, sembra deciso a demolire i parlamentari repubblicani che hanno ..."Presto ci riprendiamo l'America. La crisi maggiore è quella del confine, insieme a quanto accaduto alle elezioni del 2020. Biden ha smantellato la difesa al confine e innescato una marea di migranti" ...Ma non finisce qua: ad aumentare il senso di frustrazione ci ha pensato la decisione dell'Europa di aprire i confini, dallo scorso 16 maggio 2021, ai turisti americani vaccinati o che presentano un ta ...