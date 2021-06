Trovato il corpo senza vita della ragazza sparita nel Bolognese. Si indaga per omicidio (Di lunedì 28 giugno 2021) Chiara Gualzetti, 16 anni fra poche settimane, scomparsa ieri da casa, è stata trovata morta ai bordi di un bosco in zona Monteveglio, territorio di Valsamoggia, nel Bolognese. Le indagini sono per ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) Chiara Gualzetti, 16 anni fra poche settimane, scomparsa ieri da casa, è stata trovata morta ai bordi di un bosco in zona Monteveglio, territorio di Valsamoggia, nel. Le indagini sono per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Individuato il motoscafo che avrebbe travolto una piccola imbarcazione, senza poi fermarsi, nelle acque bresciane d… - zazoomblog : Trovato il corpo senza vita della ragazza sparita nel Bolognese. Si indaga per omicidio - #Trovato #corpo #senza… - ChrisEriksen_74 : Sul corpo della 16enne #ChiaraGualzetti trovata morta in provincia di Bologna i Carabinieri hanno trovato segni com… - Marilenapas : RT @Agenzia_Dire: Sul corpo della 16enne #ChiaraGualzetti trovata morta in provincia di Bologna i Carabinieri hanno trovato segni compatibi… - Agenzia_Dire : Sul corpo della 16enne #ChiaraGualzetti trovata morta in provincia di Bologna i Carabinieri hanno trovato segni com… -