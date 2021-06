Trasporto aereo | Malpensa guida la leggera ripresa italiana

(Di lunedì 28 giugno 2021) Tornano i passeggeri ache diventa il primo aeroporto nazionale per movimenti e transiti, grazie al fatto che nelle prime due settimane di giugno ladel trafficoè stata robusta, con l'aeroporto lombardo che ha superato quello di Fiumicino. Certo, manca ancora il traffico intercontinentale, ancora ridotto al minimo, ma in queste settimane a sostenere il ritorno dei viaggiatori sono le mete del corto raggio che significano Sud Italia, Sicilia e Sardegna, Spagna, Grecia ed Est europeo. I Dati Eurocontrol Il giorno 27 giugno Eurocontrol, l'ente che gestisce il trafficodella Ue, ha registrato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | 'Sciopero generale martedì 6 luglio di 24 ore di tutto il personale del trasporto aereo'. A proclamare la p… - IosonoScala : @ladruncolozoppo si ma il C-130 viene più impiegato come aereo trasporto paracadutisti e truppe avio-trasportate...… - CTAMELLINI : RT @MarkUs170967: @saveairitaly È ormai chiaro che questo paese ha abdicato sul trasporto aereo la soluzione già esiste copiare #aircorsca… - saveairitaly : RT @MarkUs170967: @saveairitaly È ormai chiaro che questo paese ha abdicato sul trasporto aereo la soluzione già esiste copiare #aircorsca… - MarkUs170967 : @saveairitaly È ormai chiaro che questo paese ha abdicato sul trasporto aereo la soluzione già esiste copiare… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporto aereo

...sceglierebbe un viaggio in treno di 5 ore con 4 volte meno emissioni rispetto a un viaggio in... Per il, è importante mostrare sempre l'impronta di carbonio dei servizi offerti, ...A bordo dell'anche un team di medici che hanno tenuto sotto continuo controllo la bimba. Ilsanitario urgente è filato liscio, nessun intoppo. La bambina è stata affidata alle cure ...Luigi Grassia per "la Stampa" fregature voli low cost La pandemia che volge alla fine si lascia dietro una coda avvelenata per chi riprende a viaggiare: l' organizzazione Assoutenti pubblica un dettag ...Aeroporti di Roma ha presentato agli utenti degli scali di Fiumicino e Ciampino la nuova proposta di ...