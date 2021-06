Trading online: non si arresta il successo, ecco dove si concentrano gli investimenti (Di lunedì 28 giugno 2021) Il 2021 sembra essere l’anno del Trading speculativo, con un numero in costante crescita di trader retail che investono sui mercati finanziari. Ad attirare l’attenzione all’inizio dell’anno è stata la vicenda GameStop, quando migliaia di piccoli investitori privati hanno sfidato i grandi hedge fund che avevano shortato il titolo, provocando un rialzo enorme delle azioni dell’azienda americana. Nel primo semestre del 2021 gli episodi analoghi sono stati molteplici, dal Trading sull’argento alle posizioni long su Dogecoin, facendo diventare la meme-coin una delle primi 10 criptovalute al mondo per market cap. Recentemente c’è stato il boom degli acquisti di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 giugno 2021) Il 2021 sembra essere l’anno delspeculativo, con un numero in costante crescita di trader retail che investono sui mercati finanziari. Ad attirare l’attenzione all’inizio dell’anno è stata la vicenda GameStop, quando migliaia di piccoli investitori privati hanno sfidato i grandi hedge fund che avevano shortato il titolo, provocando un rialzo enorme delle azioni dell’azienda americana. Nel primo semestre del 2021 gli episodi analoghi sono stati molteplici, dalsull’argento alle posizioni long su Dogecoin, facendo diventare la meme-coin una delle primi 10 criptovalute al mondo per market cap. Recentemente c’è stato il boom degli acquisti di ...

