Trabzonspor, Hamsik è arrivato in Turchia: che accoglienza per l'ex Napoli (Di martedì 29 giugno 2021) Marek Hamsik è atterrato in Turchia. Dopo aver concluso l'esperienza agli Europei con la sua Slovacchia, l'ex capitano del Napoli è arrivato a Trebisonda per iniziare la sua avventura con il Trabzonspor, con cui ha firmato un contratto biennale a tre milioni a stagione. Appena arrivato in Turchia, all'esterno dell'aeroporto, c'era una grandissima folla di tifosi pronti ad accogliere Hamsik. Un'accoglienza da urlo che forse nemmeno lo stesso giocatore si aspettava. ? #Hamsik #Trabzonspor ?? ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 29 giugno 2021) Marekè atterrato in. Dopo aver concluso l'esperienza agli Europei con la sua Slovacchia, l'ex capitano dela Trebisonda per iniziare la sua avventura con il, con cui ha firmato un contratto biennale a tre milioni a stagione. Appenain, all'esterno dell'aeroporto, c'era una grandissima folla di tifosi pronti ad accogliere. Un'da urlo che forse nemmeno lo stesso giocatore si aspettava. ? #?? ...

