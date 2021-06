Tour de France 2021 | Tim Merlier | “Sto vivendo un sogno Van der Poel ama mettersi a disposizione per gli altri”

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 giugno 2021) In un finale tremendamente caotico, dove le cadute hanno preso lo spazio riservato alla spettacolarità del finale della terza tappa delde, l’unico a gioire per davvero è stato Tim, vincitore della volata di Pontivy dinnanzi al compagno di squadra Jasper Philipsen e il padrone di casa Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic). Ottimo il lavoro di tutta l’Alpecin-Fenix, che fa così doppietta in due giorni, ma questa volta in favore di, al suo secondo sigillo in una grande corsa tappe dopo la vittoria a Novara in occasione della seconda tappa dell’ultimo Giro d’Italia. Splendida la ...