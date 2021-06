Tour de France 2021 tappa 4 | percorso | altimetria | favoriti e orari tv

Advertising

Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - fattoquotidiano : Tour de France, tifosa a bordo strada con un cartello provoca una carambola di massa: si “salvano” solo in 30. A te… - Eurosport_IT : Merlier si prende la 3a tappa del Tour de France ma quanti a terra! Caleb Ewan è costretto a lasciare la Grande Bou… - SmorfiaDigitale : Classifica Tour de France 2021, terza tappa: Van der Poel leader, perdono Pogaca... - sharunasbresson : quest'anno il tour de france si vince ad eliminazione diretta. chi resta in piedi indosserà la maglia gialla a parigi! -

Ultime Notizie dalla rete : Tour France

Se la ragione è dalla parte di chi sta in piedi, o così disse Felice Gimondi commentando nel 2016 le cadute che avevano estromesso dalla Grande ...Davide Cassani è stato rincuorato dalle prestazioni in crescita del siciliano al Tricolore del 20 giugno a Imola e nelle prime due tappe delde, e così per lo Squalo sarà la quarta ...L'odierna terza tappa del Tour de France 2021, la Lorient-Pontivy, è stata contraddistinta dalle cadute. Troppo pericolosi gli ultimi venti chilometri per essere proposti al terzo dì della manifestazi ...Se la ragione è dalla parte di chi sta in piedi, o così disse Felice Gimondi commentando nel 2016 le cadute che avevano estromesso dalla Grande Bo ...