Tour de France 2021, quattro cadute: chi è rimasto coinvolto. Roglic perde 1’21”, Carapaz guadagna su Pogacar (Di lunedì 28 giugno 2021) L’odierna terza tappa del Tour de France 2021, la Lorient-Pontivy, è stata contraddistinta dalle cadute. Troppo pericolosi gli ultimi venti chilometri per essere proposti al terzo dì della manifestazione ciclistica più importante. Già nelle prime fasi della frazione, ad ogni modo, sono finiti a terra alcuni corridori, tra cui Robert Gesink (Jumbo-Visma), che è stato costretto al ritiro, e Geraint Thomas (Ineos), il quale, invece, è riuscito a ripartire nonostante sembrasse assai dolorante. Nel finale, invece, tra i vari corridori finiti per terra, quelli che hanno subito le conseguenze peggiori sono stati Jack Haig ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) L’odierna terza tappa delde, la Lorient-Pontivy, è stata contraddistinta dalle. Troppo pericolosi gli ultimi venti chilometri per essere proposti al terzo dì della manifestazione ciclistica più importante. Già nelle prime fasi della frazione, ad ogni modo, sono finiti a terra alcuni corridori, tra cui Robert Gesink (Jumbo-Visma), che è stato costretto al ritiro, e Geraint Thomas (Ineos), il quale, invece, è riuscito a ripartire nonostante sembrasse assai dolorante. Nel finale, invece, tra i vari corridori finiti per terra, quelli che hanno subito le conseguenze peggiori sono stati Jack Haig ...

