Tour de France 2021 | poker di cadute | vince Merlier

(Di lunedì 28 giugno 2021) Tim(Alpecin Fenix) ha vinto la terza tappa del del 108esimode, lungo i 183 chilometri pianeggianti ancorché tortuosi da Lorient a Pontivy. Il belga, già vincitore quest’anno della frazione di Novara al Giro d’Italia, ha preceduto il compagno di squadra Jasper Philipsen con ilse Nacer Bouhanni (Team Arkea – Samsic) terzo. La volata è stata caratterizzata da una drammatica caduta di Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) e Caleb Ewan (Lotto Soudal) sulla curva a 150 metri dal traguardo. In classifica generale, Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix) ha conservato la maglia gialla con un vantaggio di otto ...

Anche la terza tappa delde2021 conferma un trend piuttosto preoccupante, con un susseguirsi di cadute che provoca distacchi più o meno importanti in classifica generale ma soprattutto danni fisici per i ...La Tappa Tim Merlier (Alpecin) si è imposto nella terza tappa delde, Lorient - Pontivy di 182,9 km. Conserva la maglia gialla l'olandese della Alpecin, Mathieu van der Poel . Quarto ...Il belga Tim Merlier (Alpecin-Fenix) ha conquistato la terza tappa del Tour de France 2021, la Lorient-Pontivy di 182 chilometri. Il Mago ha trionfato precedendo il compagno di squadra Jasper Philipse ...Una giornata assurda al Tour de France 2021. Una terza tappa ricca di cadute e di emozioni che ha premiato in quel di Pontivy Tim Merlier. L'Alpecin-Fenix esulta anche con Mathieu van der Poel che res ...