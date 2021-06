Tour de France 2021 | ordine di arrivo e classifica terza tappa | vince Merlier

(Di lunedì 28 giugno 2021) L’die ladelladelde. Sui 183 km della Lorient-Pontivy, are è Tim, che si aggiudica lain una volata sostanzialmente mozzata dalla caduta di Ewan, che tocca la ruota posteriore proprio dia 300 metri dal traguardo. Coinvolto nella caduta anche Sagan.DITimin 4:21.28 Jasper ...

Tim Merlier ha vinto in volata la terza tappa delde, la frazione di 182,9 km da Lorient a Pontivy. Il belga del team Alpecin - Fenix si è imposto davanti al connazionale e compagno di squadra Jasper Philipsen, al francese Nacer Bouhanni (...Tim Merlier (Alpecin) si è imposto nella terza tappa delde, Lorient - Pontivy di 182,9 km. Conserva la maglia gialla l'olandese della Alpecin, Mathieu van der Poel. Quarto l'italiano Davide Ballerini. Da segnalare tante brutte cadute nel finale.Tim Merlier vince la terza tappa del Tour de France caratterizzata da un numero impressionante di cadute, settimo successo in stagione per il corridore belga ...Diretta Tour de France 2021: Tim Merlier vincitore della 3^ tappa Lorient-Pontivy, caratterizzata però da troppe cadute anche dei big della classifica.