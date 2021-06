Tour de France 2021 | come sta Primoz Roglic dopo la caduta? “Domani riparto”

(Di lunedì 28 giugno 2021) Una giornata sfortunatissima per ilde. La terza tappa, con partenza da Lorient ed arrivo in quel Pontivy, che ha visto trionfare in volata Tim Merlier, è stata caratterizzata soprattutto da un finale molto tortuoso e ricco di insidie, sul quale ne hanno fatto le spese diverse corridori. Tra i protagonisti in negativo c’è sicuramente. Lo sloveno è caduto a circa 10 chilometri dal traguardo, finendo a terra a velocità altissime e sbattendo fortemente il fianco sull’asfalto. A fatica, trascinato dai compagni di squadra della Jumbo-Visma, è ripartito ed ha raggiunto l’arrivo a ...

Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - fattoquotidiano : Tour de France, tifosa a bordo strada con un cartello provoca una carambola di massa: si “salvano” solo in 30. A te… - Eurosport_IT : Merlier si prende la 3a tappa del Tour de France ma quanti a terra! Caleb Ewan è costretto a lasciare la Grande Bou… - rides_bike : LE CADUTE NELLE PEDALATE DI GRUPPO Le cadute stanno purtroppo aumentando sensibilmente; lo possiamo vedere noi ste… - ilfoglio_it : Al #TDF2021 vince Merlier, verso Pontivy strade strette, nervosismo e confusione mandano il gruppo in frantumi. C'è… -

Se la ragione è dalla parte di chi sta in piedi, o così disse Felice Gimondi commentando nel 2016 le cadute che avevano estromesso dalla Grande ...Davide Cassani è stato rincuorato dalle prestazioni in crescita del siciliano al Tricolore del 20 giugno a Imola e nelle prime due tappe delde, e così per lo Squalo sarà la quarta ...Una giornata sfortunatissima per il Tour de France 2021. La terza tappa, con partenza da Lorient ed arrivo in quel Pontivy, che ha visto trionfare in volata Tim Merlier, è stata caratterizzata sopratt ...Il corridore canturino Davide Ballerini ha raccolto oggi un ottimo quarto posto nella terza frazione del Tour de France, la ...