Tour de France 2021 | 6^ tappa Tours-Chateauroux | data | orari | diretta tv e streaming

(Di lunedì 28 giugno 2021) Giovedì 1 luglio si disputa la sestadelde, frazione completamente pianeggiante lunga 160 chilometri das a, dove potremmo assistere ad uno sprint di gruppo, il terzo atteso in quattro giorni.E TV – La partenza è fissata per le ore 14:05 as, mentre l’arrivo aè programmato tra le 17:26 e le 17:44 in base alla mediaa di corsa. Latv è affisia a Rai 2 che ad Eurosport, oltre che in...

In primo piano il calcio, i motori ed il ciclismo, nel day time di domenica 27 giugno, con la Formula Uno e la MotoGp live su Sky e in differita su Tv8, ma anche il Tour de France e Olanda - Repubblica - Ceca al pomeriggio (a 935mila spettatori e 7,3%) e poi, quindi, Belgio - Portogallo alla sera nell'agenda degli Europei di football. DIRETTA TOUR DE FRANCE 2021: IL GRANDE RITORNO Presentando la diretta della terza tappa del Tour de France 2021, abbiamo già accennato a Mark Cavendish. Per il leggendario velocista britannico certamente... Ciclismo, Tour de France 2021: come e quando vedere in diretta tv e streaming la sesta tappa da Tours a Chateauroux. Ecco gli orari della corsa... Ciclismo, il percorso della quinta tappa del Tour de France 2021: l'altimetria della cronometro di 27 chilometri da Changé a Laval...