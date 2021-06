Tottenham | blitz per Locatelli | la risposta del centrocampista

(Di lunedì 28 giugno 2021) Paratici ha provato l’offensiva per Manuel, obiettivo di mercato della Juventus. Ladel giocatore alFabio Paratici ha provato lo sgarbo nei confronti della Juventus. L’ex CFO bianconero, adesso responsabile del mercato del, si era mosso per portare a Londra Manuel, principale obiettivo a centrocampo della ‘Vecchia Signora’. Tentativo però fallito da parte del dirigente piacentino come riporta Il Messaggero, con il gioiello del Sassuolo e della Nazionale che ha rifiutato la destinazione inglese. Nonostante il corteggiamento delle big, infatti, nei ...

Il futuro di Takehiro Tomiyasu è totalmente aperto. Perché il giapponese è destinato a lasciare il Bologna e allora attenzione alle sorprese. Lo racconta Gianluca Di Marzio su Sky Sport: "Non solo l'A ...