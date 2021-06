(Di lunedì 28 giugno 2021) Grazie all’Italia in zona bianca e alle nuove regole con meno restrizioni, gli italiani hannomente la possibilità di organizzare feste e sagre. In collaborazione con il Comune di Pomeziano finalmente le sagre dell’AST (Associazione Sviluppo). Si pare con ladel “” il 2,3 e 4 luglio 2021! Perci sarà una: la festa si svolgerà infatti in via Danimarca 97. Il tutto è stato pensato per essere accolto del parcheggio del parco giochi dei fratelli Calzolai, con molto più spazio a disposizione. ...

Advertising

CorriereCitta : Torvaianica, torna la sagra del Torvicello: nuova location per quest’anno -

Ultime Notizie dalla rete : Torvaianica torna

Il Corriere della Città

...grande frisbee e per un'estate all'insegna del divertimentoanche la Splash Zone, con scivoli d'acqua, tuffi e area relax. Troneranno anche gli spettacoli dello Zoomarine dicase e stabilimenti sono già sold out, una buona notizia per le attività balneari e ... Per Pomezial'arena in Piazza Indipendenza con l'ormai tradizionale "Pomezia in Musical" , la ...Intervista Roberto Venturini: Per me la scrittura è tanto identitaria da non riuscire a scinderla dalle altre cose. Ho avuto problemi a fare altro in questi tre anni, che non fosse scrivere. Se mi chi ...Dal 1 luglio la Città sarà illuminata ogni sera con concerti, cinema, teatro, spettacoli, sagre, street food e laboratori ...