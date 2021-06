Torneo Preolimpico basket | Italia a Belgrado Regolamento | partite e orari tv

Advertising

al via per la Nazionale italiana di basket . La selezione del ct Meo Sacchetti è a Belgrado per la manifestazione che mette in palio uno dei quattro pass per le Olimpiadi di Tokyo. ...L' Italia è fatta, il ct Meo Sacchetti ha scelto i 12 giocatori che scenderanno in campo neldi Belgrado, dove gli azzurri andranno a caccia di un pass per i Giochi di Tokyo. Assenti Marco Belinelli e Gigi Datome per rinuncia, oltre a Danilo Gallinari perché impegnato con i ...Roma, 28 giugno 2021 - Torneo Preolimpico al via per la Nazionale italiana di basket. La selezione del ct Meo Sacchetti è a Belgrado per la manifestazione che mette in palio uno dei quattro pass per l ...Il ct della Nazionale di basket Romeo Sacchetti ha scelto i dodici convocati per il torneo preolimpico di Belgrado che metterà in palio un posto per i Giochi di Tokyo. (ANSA) ...