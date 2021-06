Torino, vittima di bullismo omofobo. Era originario di Soverato il ragazzo che si è ucciso sotto un treno (Di lunedì 28 giugno 2021) Si è lanciato sotto un treno, a diciotto anni compiuti da poco , per fuggire ai pregiudizi delle «menti chiuse che hanno la bocca aperta», probabilmente le stesse persone che auspicano «la morte ai... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 giugno 2021) Si è lanciatoun, a diciotto anni compiuti da poco , per fuggire ai pregiudizi delle «menti chiuse che hanno la bocca aperta», probabilmente le stesse persone che auspicano «la morte ai...

Advertising

eziomauro : La mamma del ragazzo suicida per omofobia: 'Già da piccolo vittima dei bulli, ma stavolta penso non abbia retto all… - iamsacrane : RT @goldenjonniee: Iniziamo la settimana con un nodo alla gola. #DDLZan SUBITO LEGGE. - pelucristis : RT @EuprepioPadula: Otro chaval homosexual, en este caso en Italia, se suicida después de aguantar años de bullying. #stophomofobia La mam… - infoitinterno : Torino, 18enne si suicida: aperta un’inchiesta per stabilire se sia stato vittima di omofobia o bullismo - Soverato : Originario di Soverato il 18enne vittima di omofobia che si è tolto la vita a Torino -