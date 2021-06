Torino, vittima di bullismo omofobo. Era originario di Soverato il ragazzo che si è ucciso sotto un treno (Di lunedì 28 giugno 2021) Si lanciato sotto un treno, a diciotto anni compiuti da poco , per fuggire ai pregiudizi delle menti chiuse che hanno la bocca aperta , probabilmente le stesse persone che auspicano la morte ai gay ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 28 giugno 2021) Si lanciatoun, a diciotto anni compiuti da poco , per fuggire ai pregiudizi delle menti chiuse che hanno la bocca aperta , probabilmente le stesse persone che auspicano la morte ai gay ...

eziomauro : La mamma del ragazzo suicida per omofobia: 'Già da piccolo vittima dei bulli, ma stavolta penso non abbia retto all… - larthal : RT @seerghio1998: Un ragazzo a Torino vittima di omofobi del cazzo si lancia sotto un treno, io mi chiedo perché vivo in un paese così retr… - MoranShasa : RT @seerghio1998: Un ragazzo a Torino vittima di omofobi del cazzo si lancia sotto un treno, io mi chiedo perché vivo in un paese così retr… - pvsassone : RT @Michele02828265: OMOFOBI BASTARDI E IGNORANTI !!! LO RIPETEREMO SINO A QUANDO NON VIENE APPROVATA LA #LEGGEZAN La mamma del ragazzo s… - seerghio1998 : Un ragazzo a Torino vittima di omofobi del cazzo si lancia sotto un treno, io mi chiedo perché vivo in un paese così retrogrodo e bigotto -