Torino, l'Arsenal si inserisce nella corsa a Belotti: Cairo fissa il prezzo del Gallo

L'attaccante del Torino, Andrea Belotti, è tra i protagonisti di Euro 2020 con la maglia dell'Italia ma, una volta concluso il torneo, potrebbe cambiare casacca. Sulle tracce del bomber granata, infatti, ci sono diversi club italiano come Milan, Roma, Fiorentina e Napoli, ma anche all'estero qualcuno sta pensando al Gallo per rafforzare il proprio attacco. Stando a quanto riportato da Tuttosport l'Arsenal si sarebbe inserito nella corsa a Belotti, ma il presidente del Torino, Urbano Cairo, non lo lascerà partire per meno di 34 milioni di euro.

